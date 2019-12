Van der Poel blikt terug op veeleisende zeges: "Benen deden meer pijn na Brabantse Pijl dan na Gold Race"

Het is ongetwijfeld een grand cru-jaar geweest voor Mathieu van der Poel. Zijn kwaliteiten waren natuurlijk al gekend, maar het meest verbazingwekkende was misschien wel hoe diep hij kon gaan in finales op de weg. Dat was onder andere te merken in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.

Van der Poel heeft het over die twee wedstrijden - die hij wist te winnen - in een podcast van het Algemeen Dagblad. "Tijdens het voorjaar ben ik misschien wel het diepst gegaan in de Brabantse Pijl. Alaphilippe probeerde het meerdere keren. Ik zat telkens op mijn tandvlees toen ik naar hem toe reed. Maar hoe dichter ik bij de streep kom, hoe beter ik de gaatjes allemaal kan dichten." De inspanningen lieten zich wel voelen. "Mijn benen deden na de Brabantse Pijl wel veel pijn. Meer dan na de Amstel Gold Race. In de Brabantse Pijl zat ik meer op mijn limiet." Een straffe uitspraak, maar de Nederlandse kampioen wijst erop dat zijn groepje tijdens de Amstel Gold Race goed rondreed tijdens een periode dat het niet in beeld werd gebracht. Het kwam dus niet allemaal op zijn schouders terecht, maar toch sprak de finale van die wedstrijd wellicht het meest tot de verbeelding. Toen hij de leiders in het vizier kreeg, wist Van der Poel genoeg. "Toen ik in de laatste bocht voor het eerst Alaphilippe en Fuglsang zag rijden, dacht ik: "Die gaan er wel aan". Want wij reden veel sneller dan zij."