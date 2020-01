📷 Gedaan met de vreemde combinaties op training: Gilbert, Campenaerts & co dragen nu ook truitje van nieuwe ploeg

Wat waren het rare beelden de voorbije maand: een Philippe Gilbert die in een truitje van Deceuninck-Quick.Step meedeed op de stage van Lotto Soudal. Dat is nu allemaal verleden tijd. Ook renners die van ploeg veranderd zijn, mogen nu hun nieuwe outfit aandoen.

De verschillende ploegen stuurden op 1 januari nog eens foto's de wereld in van hun nieuwe tenues. Het zijn vooral de nieuwkomers in elke ploeg die naar die datum zullen hebben uitgekeken. Vanaf die dag is hun contract immers ingegaan en mogen ze dus ook de outfit van hun nieuwe ploeg dragen.

Zo mag Philippe Gilbert nu met trots weer het truitje van Lotto dragen, maar hij is lang niet de enige Belg die van ploeg veranderd is. Zo was ook werelduurrecordhouder Victor Campenaerts er als de kippen bij om een foto van hem in een truitje van NTT te tonen.

Daarnaast is er ook Tiesj Benoot, die bewust koos om uit zijn comfortzone te stappen met een overstap naar Sunweb en dat nu ook aan de wereld kan tonen. Julien Vermote draagt voortaan dan weer het shirt van Cofidis.