Analist stellig over Evenepoel: "Als Kompany eerder naar Anderlecht was gekomen ..."

Remco Evenepoel verbaasde vriend en vijand in 2019 in zijn debuutjaar bij de profs in het wielerpeloton, maar het had ook helemaal anders kunnen lopen.

Gert Verheyen is stellig in Het Nieuwsblad: "Als Vincent Kompany eerder naar Anderlecht was gekomen, dan speelde Evenepoel daar nu op de linksback."

Linksachter

"Ik zag hem aan het werk bij de U15 in een interland tegen Nederland in Kapellen. En ik had hem toen aangestipt, ik vond dat een goeie", aldus de ex-coach van de U19.

"Toen ik zijn naam hoorde in de koers, dacht ik: is dat geen sjotter geweest? Ik ben toen eens gaan rommelen in mijn papieren."