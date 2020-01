Daan Soete zit opnieuw op de fiets na zijn zware val: WK komt normaal te vroeg

Daan Soete zit opnieuw op de fiets. De veldrijder kwam tijdens de cross in Heusden-Zolder zwaar ten val en daarbij heeft hij een sleutelbeenbreuk opgelopen. Volgens zijn ploeg, Pauwels Sauzen - Bingoal, komt hij ten laatste na het WK terug in competitie.

Daan Soete deed het niet slecht dit seizoen, maar tijdens de cross in Heusden-Zolder liep het mis. Hij kwam zwaar ten val en daarbij heeft hij een sleutelbeenbreuk opgelopen. Hij zit vandaag opnieuw op de fiets. Hij heeft het zelf laten weten op Twitter.

Hij is dus terug aan het trainen, maar toch zal het nog even duren voor hij opnieuw aan een competitieve wedstrijd zal deelnemen. Volgens zijn ploeg, Pauwels Sauzen - Bingoal, Komt hij ten laatste pas na het WK terug in actie.