Niels Albert had flatterende woorden over voor Hilaire Van der Schueren

Ook Hilaire Van der Schueren maakt opnieuw volop deel uit van de crosswereld. Opnieuw, want het is veeleer een comeback voor de man die al jarenlang ploegleider is. Haalt hij binnenkort ook Niels Albert in huis? De kans lijkt aanzienlijk.

Van der Schueren liet onlangs al verstaan dat hij nog een coach wil aantrekken voor de veldritploeg Tormans. Een mogelijke kandidaat is Niels Albert. "Ik ken Niels nog uit mijn Palmars-periode", zegt Van der Schueren in HLN. Albert zou een nieuwe samenwerking blijkbaar wel zien zitten. "We hebben al een keer gebeld. 'Hilaire, je bent de enige voor wie ik het zou willen doen", zei hij me." Mooie woorden. Sowieso is Van der Schueren blij om terug met veldrijden bezig te zijn. "Bij Palmans-Collstrop reden op een bepaald moment zowel Janssens, De Clercq, Vannoppen als Albert. Stuk voor stuk Belgische en wereldkampioenen bij de jeugd en de profs. Ik ben ervan ovrtuigd dat dit nieuwe engagement in het veldrijden ons extra aandacht en uitstraling zal geven."