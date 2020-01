Quinten Hermans gaat al zeker Belgische klassieker betwisten

In het veld zal het nog even aanpassen zijn voor Quinten Hermans, die omschakeling naar ander materiaal. Al zullen de prestaties voor Tormans ook wel volgen. Het is vooral op de weg dat hij zich bij zijn nieuwe ploeg nog meer moet kunnen ontplooien.

Hermans heeft zich in het veld opgewerkt tot een stabiele subtopper, maar ook op de weg is zijn potentieel klaar en duidelijk. Zo won hij in de Flèche du Sud drie ritten, het algemeen klassement en het puntenklassement. Dat hij zich ook ontwikkeld heeft als wegrenner, maakte het voor Telenet moeilijk om hem te houden. Bij Circus-Wanty Gobert kan hij op de weg nog een stap vooruit zetten. Vooral in de klimwedstrijden ziet Hermans een rol voor zichzelf weggelegd. Hermans heeft zelf al aangegeven dat hij graag de Waalse Pijl zou rijden. Vanuit het kamp van Wanty Gobert is ook reeds de bevestiging gekomen dat de 24-jarige renner daar aan de start zal staan.