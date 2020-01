Vincenzo Nibali deed het Oliver Naesen al voor: "Onmogelijk om rol van broer en van ploegmaat te onderscheiden"

Oliver Naesen gaat dit seizoen voor het eerst ondervinden hoe het is: samen met je jongere broer in dezelfde ploeg rijden. Een klepper als Vincenzo Nibali deed het de vorige drie jaar al bij Bahrein-Merida. Op de site van Trek-Segafredo, zijn nieuwe ploeg, vertelt Nibali hoe dat aanvoelt.

"Sinds de eerste keer dat we samen reden, eerst als tegenstanders en dan als ploegmaats, is het broer zijn komen bovendrijven. Het is onmogelijk om rol van broer van de rol van ploegmaat te onderscheiden", oordeelt Nibali. "Maar als we in de koers zitten, weten we hoe ons als profs te gedragen en onze job te doen."

DE OUDSTE ZIJN

Vincenzo Nibali ziet in de eerste plaats toch vooral voordelen. "Broers zijn heeft geholpen in veel situaties: met één blik verstaan we mekaar." Net als Oliver Naesen is Vincenzo Nibali de oudste. Oliver is twee jaar ouder dan zijn broer Lawrence, Vincenzo is liefst acht jaar ouder dan zijn broer Antonio.

"Acht jaar kan veel zijn, maar in ons geval is het dat niet", meent de Haai van Messina. "Ik geef hem graag suggesties wanneer hij daar naar vraagt, maar alleen omdat ik soms ook al in dezelfde situatie heb gezeten. Ik help hem, maar vind niet dat ik hem moet beschermen. Hij moet het vanuit zijn ooghoek beleven, ook als dat gepaard gaat met fouten te maken."