Vueltawinnaar van 2018 ziet nog meer succes in het verschiet

Een nieuw jaar brengt opnieuw frisse moed. Ook bij de klassementsmannen die op zoek gaan naar eindzeges in grote ronden, al is het verre van evident om dit soort succes te boeken op het hoogste niveau. Het is alleszins waar Simon Yates ook de volgende jaren voor gaat.

Yates is nu toch al verschillende jaren een vast waarde in het profpeloton. Kan de Brit van Mitchelton-Scott eigenlijk nog beter worden? "Ja, ik denk dat wel, ik moet gewoon hard blijven werken. Ik ben nog relatief jong. Ik ben nu 27. Toen ik de Vuelta gewonnen heb, was ik 26. Sommigen zijn al ruim voorbij de dertig als ze voor het eerst een grote ronde winnen."

Dat kunnen ze hem inderdaad al niet meer afpakken. In principe komen er nog enkele goede jaren aan voor Yates. "Ik wil in de eerste plaats blijven meedoen en competitief zijn. Als ik dat kan doen, zal er nog wel meer succes in zitten." Kan dat dan al in 2020? "Ik heb vroegtijdig een punt gezet achter het voorbije seizoen. Ik heb dus veel tijd om klaar te geraken. Ik zal klaar zijn om te koersen."