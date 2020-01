Lotto Soudal komt met bevestiging over gebruik schijfremmen

Ook Lotto Soudal is net als vele andere ploegen steeds op zoek naar 'marginal gains' om het verschil mee te maken. De ploeg van de Nationale Loterij zoekt onder andere zijn heil in het gebruik van schijfremmen. Dat heeft het nu ook zelf aangekondigd.

In eerdere interviews had Performance Manager Kevin De Weert al aangegeven dat de renners van de ploeg allemaal met schijfremmen zouden rijden. Dat heeft de ploeg nu ook zelf officieel bevestigd: Lotto schakelt volledig over op het gebruik van schijfremmen.

Dat is sinds de zomer van 2018 toegestaan in het profpeloton en Lotto is dus de volgende ploeg in het rijtje die de overgang maakt. Daarnaast krijgen de vier kopmannen John Degenkolb, Caleb Ewan, Philippe Gilbert en Tim Wellens ook de kans om de kleuren voor hun eigen fiets aan te duiden.