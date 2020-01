Ploeg van Dylan Teuns haalt drievoudig ritwinnaar uit de Giro in huis

Ook na de jaarwisseling kan er voor sommige renners zonder ploeg nog een oplossing uit de bus komen. Vraag maar aan Enrico Battaglin. De Italiaan, die in 2019 de kleuren van Katusha-Alpecin verdedigde, kan dit jaar terecht bij Bahrein-McLaren.

Battaglin is een 30-jarige Italiaan die toch al één en ander bewezen heeft. In 2013 en 2014 won hij voor het bescheiden Colnago een etappe in de Giro. Dat leverde hem de overstap op naar LottoNL-Jumbo. Ook de Nederlandse formatie bezorgde hij in 2018 een ritzege in de Giro.

Tijdens het afgelopen jaar bij Katusha zat er geen topresultaat in. Ook kon hij niet mee naar de fusieploeg Israel Start-Up Nation. Het was dus lang wachten om een volgende werkgever te vinden, maar Battaglin heeft nu toch een contract ondertekend bij Bahrein-McLaren. Daar zal hij ploegmaat worden van Dylan Teuns.