Tormans scoort eerste podium in het veldrijden: "Gewenning aan nieuwe fiets verderzetten"

Sinds 1 januari is er met Tormans een nieuwe speler in veldritland. De ploeg van Hilaire Van der Schueren heeft voor het eerst een podiumplaats beet nadat Corné van Kessel in de cross in Gullegem op de derde plek eindigde.

UIteraard is het een opsteker voor het team om nu al een eerste podiumplaats te kunnen voorleggen. Corné van Kessel kon daar voor zorgen, ook al verloor hij de sprint om de tweede plaats van Michael Vanthourenhout. Xandro Meurisse, die ook voor Tormans rijdt, werd twintigste. Het is ook niet verwonderlijk dat man in vorm Van Kessel het team een eerste prijsje bezorgt. Zowel Quinten Hermans als Corné van Kessel vroegen eerder wel al om nog wat geduld om het nieuwe materiaal gewend te geraken, want dat vraagt toch een aanpassing. NA ELKE WEDSTRIJD BETER GEHEEL VORMEN "Het is fijn om opnieuw een podium aan mijn reeks recente resultaten toe te voegen", laat Van Kessel weten. "Ik koos ervoor om deze wedstrijd in Gullegem aan mijn drukke programma toe te voegen om de gewenning aan mijn nieuwe fiets verder te zetten. Na elke wedstrijd zullen we een beter geheel vormen."