Iserbyt denkt dat er na verkenning wel plan gemaakt kan worden: "Het BK? Hoe sneller, hoe liever"

Het was in Brussel een beeld dat we de laatste weken al vaker zagen: Eli Iserbyt was de tweede sterkste man in koers. Dat belooft alvast het beste voor het BK. Voor Iserbyt mag het snel 12 januari zijn.

Door pech na de post was het wedstrijdbegin verre van ideaal. "Dat was niet echt de bedoeling. Ik heb niet echt gepanikeerd, maar het zijn wel krachten die je daar verspeelt." Op het einde was het een duel met Van Kessel om plek twee. "Ik heb eerst geprobeerd om Corné gewoon te volgen. In de laatste ronde had ik nog een versnelling in huis."

SNEL RONDJE OP BK

Voor elke Belg is het nu volop toeleven naar het BK en voor Iserbyt eens te meer gezien zijn huidige vorm. "Het BK? Hoe sneller, hoe liever", lacht hij. "Het is een snel rondje. Het zou wel eens redelijk lang samen kunnen blijven. Met de ploeg kunnen we misschien ook wel iets doen, maar na de verkenning zullen we meer weten."

Want Iserbyt is in vorm, van Sweeck wordt veel verwacht... en Vanthourenhout kan misschien wel de x-factor worden. Dat bleek in Brussel ook. "Ik had Michael liever langer meegenomen. Het was mooi geweest om met twee op het podium te komen. Ik denk wel dat hij op tijd klaar is."