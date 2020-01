Geen nieuwe kans op topprestatie voor Xandro Meurisse in Tour de France: ASO maakt teams bekend

Het is het Franse B&B Hotels-Vital Concept dat de plaats inneemt van de Belgische ploeg. Xandro Meurisse krijgt dus geen kans om zijn knappe prestatie van vorig jaar (21e) te herhalen.

Maar de toekenning van B&B Hotels-Vital Concept wil niet zeggen dat er minder Belgen in de Tour kunnen zijn. Met Frederik Backaert, Kris Boeckmans, Bert De Backer, Jens Debusschere en Jonas Van Genechten rijden namelijk enkele Belgen voor de formatie.

Nairo Quintana zal wel aanwezig zijn met zijn team Arkéa-Samsic. De derde wildcard gaar naar Total-Direct Energie. Zij sloten 2019 af als beste ProContinental-team. In totaal rijden er 22 teams de Ronde van Frankrijk dit jaar.

⭐ #TDF2020 Teams ⭐



The following teams will participate in the #TDF2020:



➡ The 19 UCI WorldTeams.🌍



➡ 🇫🇷 @TDE_ProCycling, first UCI ProTeam in 2019.



➡ 🇫🇷 @BBHotels_VC and 🇫🇷 @Arkea_Samsic, are awarded with a wildcard by the organizers. pic.twitter.com/hZK7yqckCD