Ook Nibali zit zwaar in zijn maag met de toestand in Italië: "Elke 40 uur sterft hier een fietser"

Al te vaak bereiken ons berichten van aanrijdingen van wielrenners op training. De veiligheid van de fietser op de weg is in Italië nog een groter probleem dan elders. Dat is ook Vincenzo Nibali niet ontgaan: hij heeft rondom hem al genoeg leed gezien hierdoor.

In een gesprek met Il Giornale kaart Nibali de problematiek aan. "Er is echt een probleem voor fietsers in Italië. Tijdens de kerstvakantie was ik in Fiuggi met mijn schoonfamilie. Ik besliste om nog een trainingsritje te gaan maken. Op de terugweg kwam ik voorbij een plaats waar een ongeval was gebeurd met een jongen van 14 jaar, die nu in coma ligt."

GEEN DAG ZONDER ONGELUK MET FIETSERS

Ook de voorbije jaren werd Nibali al geconfronteerd met de gevolgen van zo'n ongeluk in zijn omgeving. "In 2016 verloor ik een jongen die in mijn jeugdteam reed. Die werd omver gereden voor de ogen van zijn vader. Een jaar later rouwden we om de dood van Michele Scarponi. Eigenlijk gaat er geen dag voorbij zonder een ongeluk met fietsers."

De kritiek op de politiek groeit dan ook in Italië. "Onze wegen worden steeds gevaarlijker en de fietsers staan in de weg. De cijfers zijn gewoon gek: elke 40 uur sterft hier een fietser. Niemand in het parlement die er iets aan wil doen."