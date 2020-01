Parijs-Nice maakt parcours bekend: Korte tijdrit en een zware bergetappe

Het parcours van de Ronde van Frankrijk kennen we al, maar nu heeft ook Parijs-Nice zijn parcours bekendgemaakt. De koers naar de zon bestaat uit een tijdrit en een zware bergetappe.

De Koers naar de Zon zal dit jaar beginnen op 8 maart in Plaisir. Daar wacht de renners een etappe van 154 kilometer met een kasseienklim op het einde. In de volgende twee ritten liggen er kansen voor de sprinters, maar er is in Parijs-Nice uiteraard altijd kans op waaiers.

In Saint-Amand-Montrond staat er vervolgens een vrij korte tijdrit van 15,1 kilometer op het programma. Een klein eerbetoon aan Julian Alaphilippe die daar geboren en getogen is. Op de voorlaatste dag trekt het peloton naar de Valdeblore la Colmiane. Een loodzware slotklim van dik 16 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,3 procent. De klim staat ook op het programma in juli in de Tour.

De koers wordt zoals altijd afgesloten met een lastige etappe van Nice naar Nice. Dit keer wacht niet de Col d'Eze, maar wel de côte de Châteauneuf en côte d’Aspremont.

Programma

8 maart (rit 1) Plaisir - Plaisir 154 km

9 maart (rit 2) Chevreuse - Chalette-sur-Loing 166,5 km

10 maart rit 3) Chalette-sur-Loing - La Châtre 212,5 km

11 maart (rit 4) Saint-Amand-Montrond - Saint-Amand-Montrond 15,1 km (ind. tijdrit)

12 maart (rit 5) Gannat - La Côte-Saint-André 227 km

13 maart (rit 6) Sorgues - Apt 160,5 km

14 maart (rit 7) Nice - Valdeblore La Colmiane 166,5 km

15 maart (rit 8): Nice - Nice 113,5 km