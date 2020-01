Van Slycke beoogt met Deceuninck-Quick.Step niet enkel ritzege voor Bennett: "Zien hoe renners omgaan met hitte"

Deceuninck-Quick.Step leeft vol enthousiasme toe naar de eerste wedstrijden van het nieuwe wielerseizoen. Zo hoopt het goed voor de dag te komen in de Tour Down Under, waar sportdirecteur Rik Van Slycke het team zal begeleiden en wil zien strijden op verschillende fronten.

Van Slycke staat alvast te popelen. "We kijken er naar uit om het nieuwe seizoen te starten in de Tour Down Under. Het is altijd een plezier om daar aanwezig te zijn. Het is zo'n goed georganiseerde koers, met geweldige fans."

VERTROUWEN IN BENNETT

Uiteraard wil het team ook zijn reputatie alle eer aan doen met goede uitslagen. "We gaan naar daar met een sterke ploeg en een gemotiveerde Sam Bennett, die zal proberen zijn eerste overwinning in het truitje van Deceuninck-Quick.Step te behalen. Hij heeft ervaren mannen rond zijn, we hebben er dus vertrouwen in dat hij zijn doel kan bereiken."

Al is dat niet het enige waar ze bij Deceuninck-Quick.Step down under in het achterhoofd zullen houden. "We denken ook aan een goed resultaat in het algemeen klassement. We nemen het dag per dag. We zullen zien hoe de dingen verlopen en hoe onze renners omgaan met de hitte."