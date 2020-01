Seizoen van Laurens De Vreese gaat opnieuw down under van start

Laurens De Vreese zit al voor het zesde jaar op rij bij hetzelfde team. Die continuïteit heeft hem al mooie momenten bezorgd. Ook qua planning is er voor De Vreese niet onmiddellijk een reden om veel te veranderen. Ook dit jaar zal de Tour Down Under zijn eerste wedstrijd worden.

De rittenkoers gaat op 21 januari van start en Astana heeft bekendgemaakt welke renners het naar Australië gaat sturen. Laurens De Vreese is één van de zeven gelukkigen. Boaro, Feline, Fominykh, Fraile, Gruzdev en Luis Leon Sanchez zullen hem vergezellen. Ook de laatste vijf jaar was de Tour Down Under telkens de eerste wedstrijd van het seizoen waar De Vreese aan deelnam. Astana kende een sterk 2019 en zorgde zeker in het seizoensbegin vorig jaar voor een resem indrukwekkende prestaties. Die zal het zeker willen evenaren en dan is het altijd aangewezen om over een renner met ervaring als De Vreese te beschikken.