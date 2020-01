Viviani kiest voor opvallende combinatie en rijdt ook zeker Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen

Het zal niet meer voor Deceuninck-Quick.Step zijn, maar er staan voor Elia Viviani heel wat belangrijke afspraken op het programma in 2020. Zijn nieuwe ploeg Cofidis heeft bekendgemaakt in welke wedstrijden ze hem aan de start mogen verwachten.

Beginnen doet hij in de Tour Down Under in Australië. In de maand maart gaat hij eerst koersen in eigenland in Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo alvorens naar Vlaanderen af te zakken. Dan volgen deelnames in Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Twee Monumenten gaat Viviani dus zeker betwisten in het voorjaar. De aandacht gaat nadien meer naar het rondewerk, want Viviani zal zowel in de Giro op zoek gaan naar ritzeges als in de Tour. De meeste renners die naar de Spelen trekken, maken een keuze tussen die twee, maar de Italiaanse sprinter dus niet.

OPNIEUW OP ZOEK NAAR OLYMPISCH GOUD

Tokio 2020 is ook voor hem een belangrijk doel, maar dan vooral op de piste. In Rio kroonde hij zich olympisch kampioen in het omnium. Uiteraard wil hij die titel met succes verdedigen in Japan.