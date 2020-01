Hersenbloedingen, gebroken ribben en een sleutelbeenbreuk, maar het gaat steeds beter met Gerben Thijssen

Gerben Thijssen kwam zwaar ten val op de eerste dag van de Zesdaagse van Gent. Hij hield er tal van verwondingen aan over, maar hij is intussen aan de betere hand.

In Het Laatste Nieuws gaf de onfortuinlijke renner een update over zijn toestand. Ondanks de hersenbloedingen, gebroken ribben en sleutelbeenbreuk zit hij alweer op de fiets. "Na cognitieve testen is de chirurg ervan overtuigd dat ik geen blijvende letsels aan die hersenbloedingen zal overhouden", legde Gerben Thijssen uit.

Maar helemaal hersteld is hij natuurlijk nog niet na die zware val op 12 november. "De dagen hebben nog veel verschil. Die cognitieve oefeningen blijf ik nog een tijdje doen. Als de reactiesnelheid in mijn rechterbeen wordt getest, zit er nog altijd een klein beetje vertraging op. De chirurg verzekerde met dat ook dat zal verdwijnen", besloot hij.