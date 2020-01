Julian Alaphilippe stelt zijn doelen voor 2020: "Heel gemotiveerd voor mijn debuut in de Ronde van Vlaanderen"

Als er een renner was die er in 2019 bovenuit stak, dan was het wel Julian Alaphilippe. Dat vertaalde zich in de Gouden Fiets die hij op zak mocht steken en de 12 overwinningen die de Fransman behaalde.

2019 was het jaar van Julian Alaphilippe. De renner van Deceuninck.Quick-Step won met de ogen dicht en reed langer dan iedereen had kunnen denken rond in de gele trui. Zo'n boerenjaar evenaren wordt een moeilijk karwei en dat beseft de Fransman zelf maar al te goed. "Vorig jaar was geweldig en ik weet dat het moeilijk wordt om dat te herhalen, maar ik zal mijn uiterste best doen", aldus Alaphilippe. "Ik begin opnieuw aan het seizoen in Argentinië en Colombia, waarna ik op hoogtestage ga in de aanloop naar Parijs-Nice." Spelen als doel "Ik ben erg gemotiveerd voor die koers, net zoals voor mijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Maar eerst betwist ik Dwars door Vlaanderen, al zal mijn focus op de Klassiekers in de Ardennen liggen." In de tweede seizoenshelft richt Alaphilippe zijn pijlen op de nationale kampioenschappen, de Ronde van Frankrijk, de Spelen in Tokio, het wereldkampioenschap en Lombardije.

