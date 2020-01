Patrick Lefevere over debuut van Evenepoel in de Giro: "Ik wilde de boot afhouden, maar als iets in zijn hoofd zit..."

Vrijdagvoormiddag kwam de officiële bevestiging dat Remco Evenepoel zijn debuut zal maken in de Ronde van Italië. Patrick Lefevere kwam op de ploegstage in Calpé met wat extra uitleg bij Sporza.

"Hij heeft veel ambitie, maar het moet beheersbaar zijn", vertelde Lefevere bij Sporza. "Vorig jaar kreeg hij een lesje in de Ronde van Romandië en daar heeft hij veel aan gehad. Er zijn nog renners in het peloton en dat heeft hij toen gemerkt. Hij is nog altijd maar 19 jaar, daar moeten we hem helpen aan herinneren als het niet lukt."

Voor Lefevere hoefde het debuut van Evenepoel in een grote ronde nog niet per se: "Hij stuurde veel Italiaanse vlagjes via WhatsApp. Ik heb geprobeerd om de boot zoveel mogelijk af te houden wat de Giro betreft, maar hij is zo sterk in zijn hoofd dat hij moeilijk van de wijs te brengen is. Als ik zie dat zijn kaars uit is, dan neem ik hem persoonlijk bij zijn kraag en haal ik hem uit de Giro."