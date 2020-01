Lotto Soudal houdt het nuchter: algemeen alcoholverbod

Er is de jongste tijd bij Lotto Soudal al heel wat veranderd en nu is ook de 'code of conduct' aangepast. Dat houdt in dat er een algemeen alcoholverbod komt binnen het team. Dat geldt dus niet alleen voor de renners, maar ook voor andere personeelsleden.

Het zal in vele teams voorkomen dat de begeleiders een wedstrijddag afsluiten met een glas wijn of bier, maar bij Lotto zal dat dus niet meer kunnen. "In veel bedrijven geldt deze maatregel ook", legt John Lelangue uit aan Het Nieuwsblad. "Het gros van het personeel vond dit ook een goed idee. We blijven een sympathieke ploeg, maar zonder alcohol. Samen een koffie drinken is ook leuk." Wie zondigt, zal wel degelijk een sanctie krijgen. "Die straf staat zwart op wit in de 'code of conduct', die iedereen ondertekende, maar blijft intern. Ik heb die nog wat aangepast uit veiligheidsoverweging. Bijna elk personeelslid moet op bepaalde momenten van de dag met de auto rijden. Dan lijkt het ons beter om alcohol te bannen." UITZONDERING MOGELIJK Maar wat dan bij een overwinning van een renner? "Bij speciale evenementen zoals een zege, een verjaardag of een receptie, kan er uiteraard wel nog geklonken worden met een glas champagne. Het is aan de ploegleider tijdens de wedstrijd om te oordelen wanneer er sprake is van een speciaal event."