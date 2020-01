Parcours Omloop Het Nieuwsblad nagenoeg ongewijzigd voor feesteditie

De Omloop Het Nieuwsblad is nog altijd de openingskoers van het Vlaamse wielerseizoen en dus dé referentie voor heel wat wielrenners. Wie het parcours kent van de voorgaande jaren, is alleszins in het voordeel, want veel wijzigingen zijn er niet.

Wat niet betekent dat het in 2020 geen speciale editie gaat worden, integendeel. Het aftellen naar een feesteditie kan alvast beginnen. De Omloop zal dit jaar immers voor de 75ste keer betwist worden en is opnieuw de eerste WorldTour-koers op Europese bodem op de kalender. Er zal op 29 februari een mannenkoers en een vrouwenkoers op het menu staan. Aan het parcours wordt amper iets gewijzigd. Koersdirecteur Scott Sunderland heeft een verklaring "Het zijn zware, moeilijke parcours die geen wijziging nodig hadden om bij de klassieke renners een aanvallende en enthousiaste koersstijl, die bij wedstrijden als deze hoort en die we jaarlijks terugzien in de openingsklassieker, uit te lokken." Zoals steeds moet dit één van de hoogdagen van het Vlaamse seizoen worden. "De renners zullen hun herinneringen aan Vlaanderen snel weer tot leven voelen komen tijdens sprintjes op kasseien en versnellingen op de Vlaamse hellingen tussen Gent en Ninove. De wegen, de omstandigheden en de sfeer van de Omloop Het Nieuwsblad maken van de renners echte Flandriens."