Van der Schueren ziet hoe Tourselectie einde van concurrent moet voorkomen: "Dan is het gedaan met die ploeg"

Hilaire Van der Schueren is momenteel in Spanje om het wegseizoen mee voor te bereiden voor Circus-Wanty Gobert. Niet in het programma van de ploeg: de Ronde van Frankrijk. Eigenlijk ging het tussen hen en B&B Hotels-Vital Concept. En voor dat team was een selectie wel wat belangrijker.

"Als ze nu Vital Concept er niet bijnemen, dan is het gedaan met die ploeg", onthult Van der Schueren. Vital Concept moest dit jaar baan ruimen als hoofdsponsor en tegelijkertijd mag er toch ook niet te veel last op de schouders van B&B Hotels belanden. Vooral dit soort van overwegingen primeren bij het nemen van zulke beslissingen. JAMMER VOOR ONTWIKKELING VAN PLOEG "Ze kijken enkel naar hun imago en dus naar Frankrijk. Als B&B verdwijnt, dan heeft dat gevolgen. Het is een belangrijke sponsor, voorziet hotels tijdens de Tour... Het één leidt tot het ander", beseft Van der Schueren. Wel zonde voor Xandro Meurisse, die vorig jaar zo sterk was tijdens de Tour en nu moet thuisblijven. "Ik heb hem daar ook op voorbereid. Het is ook jammer voor ons, voor de ontwikkeling van deze ploeg." Van der Schueren blijft wel sportief. "Ik heb ASO bedankt voor de drie jaar dat we er wel bij waren. Dat was ook niet evident, om Vital Concept er drie jaar lang uit te laten. Nu B&B Hotels erbij komt, was de druk zodanig groot dat het niet anders kon."