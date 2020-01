Wint Bernal 'Oscar voor de Sport'?

Woensdag werden de genomineerden in de categorie ‘doorbraak van het jaar’ bekendgemaakt. Egan Bernal is één van de zes.

De Colombiaan won op zijn 22e de Ronde Van Frankrijk. Maandag vierde hij zijn 23e verjaardag.

Bernal neemt het op tegen twee tennissters: Coco Gauff (15) en Bianca Andreescu (19) Daarnaast zijn ook Amerikaanse bokser Andy Ruiz JR (30) en zijn zwemmende landgenote Regan Smith (17) genomineerd.

Ten slotte is ook het Japanse rugbyteam bij de zes uitverkorenen.

