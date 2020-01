🎥 Brailsford kijkt uit naar nieuwe seizoen: "Tegenstanders brilliant bezig" en "Geweldige positie om in te zitten"

Ook bij Team Ineos tellen ze af naar het begin van het nieuwe wielerseizoen. De Britse formatie kan immers opnieuw over een geweldige groep renners beschikken. Als we Dave Brailsford mogen geloven, staan ze ook te popelen om er opnieuw tegenaan te gaan.

Desondanks is de sterke man van Ineos ook op zijn hoede. Hij heeft ook gezien hoe teams als Jumbo-Visma het hen steeds moeilijker maken. "De tegenstanders zijn brilliant bezig en vormen een echte uitdaging. Dat heb je nodig. Er zijn nog gebieden waar we beter kunnen worden, waardoor we de juiste puzzelstukjes kunnen leggen en ontdekken hoe we dit jaar kunnen winnen."

Brailsford verwacht dan ook drie mooie grote ronden. "Gezien hoe spannend de Tour vorig jaar was, zullen de grote ronden dit jaar een groots spektakel worden en lastig om te winnen." Hoe zit het met de verdeling van de renners over die drie ronden? "Zoals we het nu bekijken, gaat Carapaz zijn titel verdedigen in Italië. Bernal en Thomas focussen op de Tour. Chris Froome komt natuurlijk terug en verlangt naar die vijfde Tourzege."

Als Froome weer zijn beste vorm bereikt, zijn dat meerdere fantastische troeven om in de rangen te hebben. "Hij werkt hard op opnieuw het niveau te bereiken waarmee hij competitief kan zijn. Het is een geweldige positie om in te zitten", bevestigt Brailsford.

Team INEOS Team Principal Sir Dave Brailsford has been speaking ahead of the start of the 2020 season.

Al is Team Ineos in 2020 zeker ook meer dan enkel de toppers die er voordien al waren. "We hebben nieuwe renners als Rohan Dennis, die ook de Giro zal rijden en voor wie de Olympische Spelen een groot doel zijn. Dan hebben de nog enkele jonge renners die zich verder ontwikkelen."