Cavendish gaat voormalig ploegmaat missen: "Ik heb oprecht moeten huilen, we zijn als broers"

Zijn overwinning in Gent-Wevelgem in 2010 was één van de grootste zeges van Eisel in de loop van zijn wielerloopbaan. Ook knapte de Oostenrijker heel wat werk op voor Mark Cavendish. De twee hebben ook nu nog altijd een goede band.

Nadat Eisel op Twitter zijn afscheid aankondigde, moest Cavendish een traan wegpinken. "Ik heb oprecht moeten huilen toen ik dit las", bekent Cavendish. "We zijn closer dan ploegmaats, closer dan vrienden, we zijn als broers."

Genuinely cried reading this. Closer than teammates, closer than friends, we’re brothers. I could never win an argument with you, but I could never win anywhere near the races I have without you. Thank you for all you’ve done for me, the peloton and cycling. Love you mate ā¤ļø https://t.co/FfVzWeXd2J