EF-Education First neemt Jens Keukeleire mee naar de Tour Down Under

Het is nog even wachten, maar het nieuwe wielerseizoen komt er nu echt wel aan. Van 21-26 rijden de renners rond in Australië in de Tour Down Under.

EF-Education First kondigde op donderdag aan welke renners er in de selectie van het team zitten. Jens Keukeleire is erbij, Sep Vanmarcke zit niet in de selectie. Verder zijn ook Mitchell Docker, Kristoffer Halvorsen, Lachlan Morton, Neilson Powless, Jonas Rutsch en Tom Scully geselecteerd. Halvorsen zal uitgespeeld worden in de sprints en klimmers Morton en Powless mogen hun kansen gaan om een goed klassement te rijden. Keukeleire zal vooral moeten zorgen dat Halvorsen in een goede positie aan de massasprints kan beginnen.