Ploeg van Hermans, Van Asbroeck en Biermans gaat samenwerken met F1-team

Steeds meer wielerformaties wenden zich in hun zoektocht tot meer steun en ontwikkeling tot de wereld van de Formule 1. Na Bahrein en Ineos bewandelt nu ook Israel Start-Up Nation, dat drie Belgische renners in de ploeg heeft, hetzelfde pad.

Israel Start-Up Nation gaat immers samenwerken met Williams, een team met grote traditie in de Formule 1. Vooral op vlak van marketing en productontwikkeling zal er in de toekomst nauw samengewerkt worden. Bovendien zal het logo van de wielerploeg ook te zien zijn op de wagens van Williams in de F1-races.

DE DERDE IN DE RIJ

Eerder was er al Bahrein dat in zee ging met McLaren. Het Britse bedrijf is nu zelfs cosponsor bij het team van Dylan Teuns. In december kondigde Ineos ook aan dat het gaat samenwerken met Mercedes. Israel Start-Up Nation is dus de volgende die een verbintenis met een F1-team aangaat.

Ben Hermans en Tom Van Asbroeck reden vorig jaar al voor Israel Cycling Academy, de voorloper van Israel Start-Up Nation. Jenthe Biermans werd overgeheveld naar de ploeg vanuit Katusha na de fusie.