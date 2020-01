Van der Schueren reikt UCI nogmaals oplossing aan: "Dan kan Van der Poel Ronde van Spanje rijden"

Het is dit jaar nog wat moeilijker geworden om alle knopen te ontwarren in aanloop naar de grote ronden. Organisatoren hebben vaak slechts de keuze om twee wildcards uit te delen. Waardoor Circus-Wanty Gobert niet naar de Tour kan en Alpecin-Fenix uit de boot dreigt te vallen voor de Vuelta.

Van der Schueren ging namens Circus-Wanty Gobert begin december spreken met de ASO. "Toen wist ik het al. Ik kan me er wel in vinden." Van der Schueren beseft dat de ASO weinig opties had, maar is minder te spreken over het aandeel van de UCI in deze problematiek.

AANGEPASTE REGEL

Zeker met het oog op zijn eigen ploeg, want die is het slachtoffer van een aangepaste regel. "De grote fout ligt bij de UCI. Normaal gingen de twee beste ploegen uit de Europe Tour alles rijden. Dan waren wij erbij. Dat gebeurt niet. Plots maken ze Cofidis WorldTour en vallen wij uit de boot."

Van der Schueren heeft nochtans een oplossing, die hij eerder al opperde, om het probleem in zijn geheel aan te pakken. "Waarom rijden ze niet met 23 ploegen in de grote ronden? Dan kan Van der Poel de Ronde van Spanje rijden, kunnen wij naar de Tour en zijn de mensen in Italië ook gelukkig. De bal ligt in het kamp van de UCI."