Van Lerberghe doet verhaal van zijn switch en wil met Deceuninck-Quick.Step doorlopend presteren in de WorldTour

Bert Van Lerberghe is één van de nieuwkomers bij Deceuninck-Quick.Step die misschien op het eerste zicht wat onder de radar blijft, maar zeker erg nuttig kan zijn voor het team. En zo'n renners zien ze daar graag komen. Het wordt vooral uitkijken naar zijn bijdrage in de sprints.

De integratie in de groep is goed verlopen, laat Van Lerberghe weten op de site van de ploeg. "Ik ben goed ontvangen door mijn ploegmaats sinds het eerste trainingskamp in december. Het is leuk dat we met vier renners van De Melkerie, onze trainingsgroep, in de ploeg zitten."

Van Lerberghe staat wel voor een grote uitdaging: dit is zijn eerste team op WorldTour-niveau. "Ik heb al in een paar WorldTour-koersen gereden: de klassiekers en Parjis-Nice. In die koersen heb ik gemerkt dat ik goed kan presteren op dit niveau als het aankomst op het voorbereiden van de sprint."

SPRINTS AANTREKKEN VOOR HODEG

Aanvankelijk ging Van Lerberghe vaker zelf zijn kans. "In mijn eerste jaren als prof was ik zelf sprinter. Ik eindigde geregeld in de top tien, maar won nooit. Dan ben ik een lead-out geworden. Ik heb een relatief lange sprint en ik heb vaak nog iets in de tank in het laatste deel van een race, perfect voor een lead-out. In de eerste koersen van het nieuwe seizoen zal ik de sprints voorbereiden voor Alvarado Hodeg."