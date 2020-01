Evenepoel komt bij expert ter zake aankloppen voor veldrittraining: "Volgende winter werk van maken"

Remco Evenepoel stapt goedgeluimd het nieuwe wielerseizoen in. Ook in 2020 mogen we van hem veel verwachten. Zijn interesse in het wielrennen gaat wel verder dan datgene wat hij nu al goed onder de knie heeft. Ook met het veldrijden bijvoorbeeld heeft hij wel iets.

Het was Sven Vanthourenhout, bondscoach van het veldritteam, die bij Sporza een Facebook Live gaf. Evenepoel was aandachtig aan het volgen en stelde hem ook een vraag. "Sven, ga je mij eens cyclocrosstraining geven volgende winter?" Het was blijkbaar gemeend, want Vanthourenhout erkende dat hij het daar met Evenepoel al over gehad heeft. "Remco heeft mij die vraag al een paar keer gesteld. We hebben sowieso een afspraak om daar volgende winter werk van te maken." Bestaat de kans dan dat we de Europees kampioen tijdrijden in de toekomst eens aan de start van een cross zien? "Remco heeft zelf het woord 'wedstrijd' al in de mond genomen. Hij zou graag eens een veldrit rijden, al denk ik toch dat dat eerder ludiek dan realistisch bedoeld was."