Porte: "Misschien wel de zwaarste Tour Down Under ooit"

Dinsdag begint in Australië de Tour Down Under. Ritchie Porte heeft er alleszins zin in.

“Het wordt dit jaar nog meer een koers voor klimmers dan anders”, vertelde Porte in een gesprek met Cyclingnews. Onder meer de rit naar Willunga Hill belooft loodzwaar te worden. Twee jaar geleden pakte Porte in die etappe uit. Hij won toen de Tour Down Under. “Het zal dit jaar nog zwaarder worden: misschien wel de zwaarste editie ooit.” Porte is opnieuw één van de favorieten van de eindzege, maar ziet één groot gevaar: Daryl Impey. “Je mag Daryl nooit onderschatten, aangezien hij onderweg bonificatieseconden kan sprokkelen. Bovendien heeft hij in het verleden laten zien Willunga Hill te kunnen overleven. Het wordt een zware strijd.”