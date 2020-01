🎥 Egan Bernal heeft de Tour al tot in het detail bestudeerd en zet daar zwaar op in

"Misschien ga ik de volgende jaren wel voor de Giro", zegt Bernal in een filmpje van zijn ploeg. "Dit jaar ligt de focus weer op de Tour." Eén zaak is hem alvast opgevallen. "Ik vind het vreemd dat er geen ploegentijdrit in zit. Dat zal de eerste keer zijn voor mij."

Voor de titelverdediger is het misschien geen nadeel. "We krijgen veel zware beklimmingen voorgeschoteld, maar wel klimmen die niet al te lang zijn en waarbij er niet te veel hoogtemeters overwonnen moeten worden, in vergelijking met vorig jaar. Het lijkt wel een Tour voor klimmers. Het zal speciaal worden om het rugnummer één te dragen."

“It will be something special to have the number one in the Tour de France and to try to go for the GC again.”@Eganbernal talks us through his 2020 plans, including his bid to take home another yellow jersey in July. pic.twitter.com/IjqMBonucQ