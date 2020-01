Eerste 'Super-EK'-wielrennen wordt in augustus georganiseerd in Minsk

De Europese wielerunie UEC kondigde zaterdagochtend aan dat de Wit-Russische hoofdstad Minsk de eerste organisator zal zijn van het 'Super-EK' wielrennen.

Van 1 tot en met 15 augustus zullen er in en rond de Wit-Russische hoofdstad Minsk wielerwedstrijden gehouden wroden. In twee weken zullen de verschillende renners strijden om de Europese titels in het wegwielrennen, baanwielrennen, mountainbiken, BMX, Gran Fondo en BMX freestyle. Er staan wedstrijden op het programma voor de junioren, beloften en elites.

Het evenement moet om de vier jaar georganiseerd worden: "Wat enkele jaren geleden nog erg ambitieus leek, is nu werkelijkheid", liet UEC-voorzitter Rocco Cattaneo weten. "Het bedenken van het Super-EK is een keerpunt in de activiteiten van de UEC."