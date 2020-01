Attilio Viviani boekt eerste overwinning van het nieuwe wielerseizoen

Attilio Viviani heeft een eerste overwinning geboekt dit seizoen. Hij was de snelste in de eerste etappe van La Tropicale Amissa Bongo. Hij won voor Lorrenzo Manzin.

Elia Viviani werd gisteren tweede in in het Criterium van Adelaide. Het is het startschot van de Tour Down Under. Zijn broer deed het dus beter, want Attilio Viviani was de snelste in de eerste etappe van La Tropicale Amissa Bongo.

De wedstrijd eindigde op een massaspurt en Attilio Viviani zette de sprint naar zijn hand. Hij won voor Lorrenzo Manzin. Een sterk begin dus van de jongere broer van Elia Viviani. Hij won vorig seizoen ook al Schaal Sels.