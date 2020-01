Bingoal Cycling Cup bestaat in 2020 uit zeven wedstrijden in plaats van acht

In 2020 is er opnieuw de Bingoal Cycling Cup, maar die zal nu bestaan uit zeven in plaats van acht wedstrijden. Halle-Ingooigem staat dit jaar niet op de kalender.

De Bingoal Cycling Cup zal op 8 maart 2020 starten met de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. De laatste wedstrijd is op 11 oktober 2020, de Memorial Rik Van Steenbergen. De andere wedstrijden: Circuit de Wallonie (21 mei), Grote Prijs Marcel Kint (24 mei), Dwars door het Hageland (17 juni), Schaal Sels (23 augustus), Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp (18 september). Baptiste Planckaert was in 2019 de eindwinnaar van de Cycling Cup voor Piotr Havik en Dries De Bondt. Halle-Ingooigem staat niet op de kalender omdat het Belgisch kampioenschap dit jaar in die regio zal doorgaan.