Ardennenklassiekers: ploeg van Van der Poel ook uitgenodigd, elf beklimmingen in Luik-Bastenaken-Luik

In de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik zullen dezelfde teams present tekenen. Negentien WorldTour-ploegen, aangevuld met Total Direct Energie en Circus-Wanty Gobert, de twee beste teams uit de Europe Tour vorig seizoen. Krijgen dan nog een wildcard: Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise, Arkéa-Samsic en Cycling Team Wallonie Bruxelles.

Wat de parcoursen betreft: in de Waalse Pijl zullen de deelnemers net de grens van de tweehonderd kilometer overschrijden. De start zal gegeven worden in Hervé, vooraleer er koers gezet wordt richting het lokale circuit en de Muur van Hoei.

🚩 HERVE> MUR DE HUY 🏁 202 KM,



β›° Cette année, les coureurs s'élanceront de Herve pour 202 km avant de retrouver le circuit final et le Mur de Huy !



β›° The riders will start in Herve before heading to the final circuit and the Mur de Huy!#FlecheWallonne pic.twitter.com/rkstbVjX4Y