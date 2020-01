Betsema na dopingschorsing: "Vooral blij dat ik opnieuw mag fietsen"

Denise Betsema start zaterdag in de veldrit van Zonnebeke. De Nederlandse reageerde opgelucht op het aflopen van haar dopingschorsing.

Bij Betsema werden in april anabole steroïden aangetroffen. Daardoor werd ze op non-actief geplaatst. De Nederlandse schreeuwde meteen haar onschuld uit, maar stond dus een half jaar aan de kant.

“Ik zit hier met een dubbel gevoel”, vertelde ze aan Het Nieuwsblad. “Ik ben blij dat ik hier mag zitten, maar het is niet makkelijk om dit verhaal te doen. Toch sta ik erop. Na de wereldbeker in Hoogerheide en superprestige in Middelkerke leverde ik een negatieve test af. Bij verder onderzoek werden er afwijkende waarden geconstateerd.”

“Ik wist enkel dat het om anabole steroïden zou gaan. Mijn wereld stond op zijn kop. Ik werd bijgestaan door dopingexpert Douwe de Boer en advocaat Johnny Maeschalck. Ik moest bewijzen dat ik nooit bewust doping had genomen.”

“Daarom heb ik al mijn voedingssupplementen laten onderzoeken. Ik ben ook altijd heel voorzichtig geweest, door op voorspraak van mijn huisarts supplementen bij een Belgische apotheker te laten maken. Eigenlijk was er geen kans op contaminatie en toch is het gebeurd.”

“Er bleek een vervuiling in een supplement te zitten die ik ten tijde van de testen heb gebruikt. Volgens de UCI was het dus niet intentioneel. Afgelopen vrijdag heeft de UCI een voorstel gedaan: een schorsing van zes maanden beginnend op 6 april plus schrapping van mijn resultaten sinds Hoogerheide. Ik heb besloten die straf te aanvaarden want 2019 was een ontzettend zwaar jaar.”

“Je komt in een rollercoaster terecht. Volledige shock. Maar ik begreep dat ik moest handelen. Het waren onwijs hectische dagen. Ik ben wel altijd blijven fietsen, wat me goed heeft gedaan. Net daarom ben ik blij dat ik zaterdag opnieuw kan starten. Ik heb veel steun gekregen, maar ook minder leuke woorden.”

“Ik concentreer me op wie me gesteund heeft. Voor de rest heb ik geen boodschap. Boos op de UCI? Als renner ga ik akkoord met de regels. Dus moest ik ze aanvaarden. Het was gewoon een onwijze nare situatie. Die omgekeerde bewijslast kan je in twijfel trekken maar ik ben vooral blij met het feit dat ik opnieuw mag fietsen.”