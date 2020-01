Dennis maakte een klik en weet wie in de gaten te houden: "Evenepoel natuurlijk, Tokio wordt moeilijk met hem erbij"

Dat de Olympische Spelen het grote doel zijn van tijdritspecialist nummer één Rohan Dennis hoeft niet te verwonderen. Al blijkt dat hij wel degelijk rekening houdt met felle tegenstand van Remco Evenepoel. Ook laat de Australiër voor een stukje in zijn ziel kijken.

Dennis sprak in Australië de media toe in aanloop naar de Tour Down Under en uiteraard kwamen de Spelen aan bod. "Het kan geen kwaad om wat druk te voelen van andere jongens", ziet Dennis wel enkele renners die het hem moeilijk kunnen maken. Wie dan zijn grootste rivaal wordt? "Take a guess. Remco Evenepoel. Natuurlijk. Tokio wordt moeilijk met hem erbij."

Op het WK was de marge tussen beiden nog groot, maar de Olympische Spelen worden iets anders. "Hij zal mijn olympische missie lastig maken. Het parcours leent zich voor kleine, krachtige tijdrijders als hem. Evenepoel zal diegene zijn die mij en de andere kandidaat-winnaars tegen de limiet zal pushen."

ONTHULLING VAN PSYCHOLOOG

Pas recent kwam Dennis naar buiten met het verhaal over zijn eetstoornis van vorig jaar en daar kwam hij nog even op terug. "Het ging zeer slecht met me. In die mate zelfs dat mijn psycholoog op een bepaald moment verdere stappen overwoog. Dat heeft hij me pas onlangs verteld."

WOORDEN VAN ECHTGENOTE

Toch kwam Dennis er weer bovenop nadat hij een klik maakte in zijn hoofd. "Mijn vrouw zei dat de situatie waarin ik was beland en de manier waarop ik er mee omging een andere mens van me maakten. Niet de leukste om mee samen te leven. Die woorden kwamen aan. Ik wilde niet bij de sporters horen wiens relatie is uitgemond in een scheiding."