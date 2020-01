Ploeg van Vanmarcke zet alternatief plan door en gaat ook Cape Epic en andere evenementen betwisten

Bij Education First, de ploeg van Sep Vanmarcke, geloven ze in een alternatieve benadering van het wielrennen. Dat kan gaan van de invulling van stages tot effectief deelnemen aan wedstrijden die zich niet noodzakelijk op de weg afspelen.

Eerder was al te zien hoe ze met enkele renners het trainingskamp anders aanpakten dan de traditionele stages, met meer off-road hindernissen, gelegenheden om mountainbikeskills te oefenen etc. Kortom het wat avontuurlijker maken. Nu komt Education First ook met een voorlopig alternatief programma: wedstrijden waar het aan gaat deelnemen die geen wegkoersen zijn.

DIRTY KANZA EN LEADBOAT IN DE VS

Zo zal het team vertegenwoordigd worden in de Cape Epic, de achtdaagse 'Tour voor mountainbikers' door Zuid-Afrika. Ook aan de Dirty Kanza, een gravelkoers in Kansas, zullen renners van EF meedoen. Ook LeadBoat, een marathon voor mountainbikers in Colorado, staat op de kalender.

Tenslotte is er nog de Brasil Ride, een off-road wedstrijd van 75 kilometer waar ook heel wat in geklommen moet worden. Education First zal later nog evenementen toevoegen aan zijn alternatieve programma.