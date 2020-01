Stybar & co in de wolken met eigen mobiele koffiebar: "Bijna sport om de beste koffie te vinden"

De renners van Deceuninck-Quick.Step zijn al heel wat gewoon, maar ook zij kunnen nog verrast worden. Dat was bijvoorbeeld het geval toen de Bar Velo, hun eigen rijdende koffiebar, op stage opdook. Met name Zdenek Stybar is hier verheugd over.

De Quick-Step Bar Velo zal het hele jaar rondreizen langs trainingen, wedstrijden en andere evenementen. In Zdenek Stybar lijkt er zelfs een echte barista te schuilen. "Tijdens lange trainingstochten nemen we soms korte pauzes om even uit te rusten. Een kopje koffie is daarbij ideaal."

Blijkbaar is het merendeel van de renners in de ploeg die mening toegedaan. "Tegenwoordig is het echt deel van onze cultuur geworden. We maken er zelfs bijna een sport van om de beste koffie te vinden. We hopen dus dat we nog vaak kunnen stoppen in Bar Velo, waar onze koffie geserveerd wordt."

Ook Kasper Asgreen bijvoorbeeld is een regelmatige koffiedrinker geworden. “Voor mij en mijn ploegmaats is een kop koffie onmisbaar geworden in onze dagelijkse routine”.