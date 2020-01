Verbrugghe legt exacte datum vast om knoop door te hakken voor tweede tijdrijder en rekent op hulp van teams

Rik Verbrugghe had al aangegeven dat hij na de Giro wou beslissen over de selectie voor de Olympische Spelen. Vooral de positie van tweede tijdrijder is voer tot discussie. De dag waarop die zijn lot zal kennen, staat nu helemaal vast: het wordt 1 juni.

Dan komt Verbrugghe met zijn oordeel over de Belgische tijdrijders. Maar Van Aert zal pas in de Dauphiné zijn eerste tijdrit rijden. Moeilijk dus om hem te vergelijken met Campenaerts, De Gendt en Lampaert. "Ik heb goede afspraken gemaakt met de ploegen", meldt Verbrugge in HLN. "Ze hebben me inkijk beloofd in de cijfers."

INZAGE IN WATTAGES

Zo kan de bondscoach zich dus een beter beeld scheppen van wie het best geschikt is om naast Evenepoel aan de start te brengen van de tijdrit. "Ik zal inzage krijgen in de wattages die de renners duwen, of het nu Van Aert, Campenaerts, De Gendt of Lampaert is."

Het zou enigszins vreemd zijn mocht de werelduurrecordhouder niet mee mogen naar de Spelen, maar het kan dus wel. "Het uurrecord was geen criterium voor olympische selectie. Ik ga ook niet nu al Van Aert selecteren, ook al heeft die vorig jaar de tijdrit in de Dauphiné gewonnen."