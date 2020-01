Parijs-Roubaix in 2020 nog net een tikkeltje zwaarder met 500 meter extra kasseien

Na een slopende race pakte Philippe Gilbert in 2019 de overwinning in zijn vierde monument. In 2019 ziet de race er quasi hetzelfde uit.

Op 12 april staat de wedstrijd op het programma. De renners zullen nog 500 meter kasseien extra over moeten. Veel invloed zal dat niet hebben want die strook ligt in het begin van de wedstrijd. De totale afstand van de klassieker zal opnieuw 258 kilometer bedragen. Vanaf Quérenaing ziet het parcours er wel weer net hetzelfde uit als een jaar eerder. Carrefour de l'Arbre, Mons-en-Pévèle en het Bos van Wallers Arenberg blijven de zwaartepunten van de race.