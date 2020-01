Circus-Wanty Gobert gaat in zee met Belgisch bier

Circus-Wanty Gobert heeft een bijzondere nieuwe partner weten te strikken. De wielerploeg wordt nu ook ondersteund door een Belgisch bier: Bières des Amis. Zo gaan ze bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren ongetwijfeld allemaal goeie vrienden worden.

Bières des Amis 0,0% is een blond en non-alcholisch bier. Ideaal dus voor de renners om er ook eens eentje te nuttigen,. Voor genodigden, partners en supporters die wel de voorkeur geven aan alcohol, zal er op evenementen de versie 5,8% beschikbaar zijn.

Voor bij die laatste versie zijn er ook twee soorten flesjes om uit te drinken: ééntje van 33cl en één van 66 cl. In elk geval is het met dit nieuwe partnership gezelligheid troef bij Circus-Wanty Gobert. Bovendien zit er bij Bière des Amis 0,0% ook een nuttige kant aan. "Het is wetenschappelijk bewezen dat bier zonder alcohol uitstekend voor de recuperatie van sporters is", weet algemeen manager Jean-François Bourlart.