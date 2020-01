Dopingexpert vergelijkt de zaak-De Vuyst met die van Betsema: "Er zijn mogelijkheden" en "Tijdrovend proces"

Terwijl Denise Betsema ondertussen weer mag koersen, heeft Sofie De Vuyst dan weer slecht nieuws gekregen. Ook haar B-staal is positief. De Vuyst moet nu trachten te bewijzen wat Betsema ook moest doen: dat het om onbewust dopinggebruik gaat.

Met advocaat Johnny Maesschalck en biochemicus Douwe de Boer heeft De Vuyst alvast dezelfde mensen in haar entourage. Er zal nu aangetoond moeten worden dat het ook bij haar om een vervuild supplement ging. "Ik kan er weinig over zeggen, maar dat is de insteek", vertelt dopingexpert De Boer aan Het Nieuwsblad.

Er zijn een aantal paralellen tussen het dossier van de Belgische en Nederlandse renster, maar de klok tikt in het nadeel van De Vuyst. "Er zijn mogelijkheden. Maar het wordt sowieso een tijdrovend proces. Dat hebben we ook in de zaak Betsema gezien. Lastig voor Sofie, want ze is een atlete met een Olympische ambitie."