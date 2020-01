Drie Belgen zweren alvast bij Tour Down Under: "Pure luxe" en "Luis Leon Sanchez heeft me er graag bij"

Het seizoensbegin in Australië: sommigen moeten er niet van weten, maar anderen zijn er dan weer dol op. Bij die laatste categorie al zeker drie landgenoten: Thomas De Gendt, Jürgen Roelandts en Laurens De Vreese. De Tour Down Under staat steevast op hun programma.

Thomas De Gendt is dit jaar toe aan zijn negende deelname. Geen Belg die beter doet. "In deze koers haal je makkelijker hoge hartslagen dan op training", geeft de renner van Lotto Soudal aan in HLN. "Het tijdsverschil van 9,5 uur is wel een aanslag op je lichaam. Toch haal ik hier voordeel uit. Best is om na Australië wat rustig aan te doen. Jetlag verteren en de weerbots vermijden."

Jürgen Roelandts traint zelfs al van voor Nieuwjaar 'Down Under'. "Liever dan op stage te trekken naar Spanje of Portugal, wil ik hier al wennen aan het tijdsverschil en de temperatuur. Het weer is de belangrijkste aantrekkingsfactor voor mij. In totaal zal ik vijf weken in de warmte hebben gefietst. Ik zie mijn verblijf hier als pure luxe."

Laurens De Vreese bedient er in de eerste plaats de wensen van zijn kopman. "Luis Leon Sanchez heeft me er graag bij. Eind februari zal hij de ploegleiding al vragen: 'Laurens gaat in 2021 toch opnieuw mee, hé?' Hoewel. Het einde van zijn carrière nadert. Hij heeft het constant over zijn laatste deelname. Maar dat zei hij vorig jaar ook." En het land op zich? "Supermooi, met enorm veel structuur. Dat spreekt me aan."