Lotto Soudal heeft straks renner met eigen kasseistrook in Parijs-Roubaix

Om je eigen kasseistrook te krijgen op het parcours van Parijs-Roubaix, daarvoor moet je al echt iets gepresteerd hebben. Toch is die eer weggelegd voor één van de renners die in 2020 de kleuren van Lotto Soudal vertegenwoordigen: John Degenkolb.

De toekenning van een kasseistrook aan de Duitser is één van de nieuwigheden voor Parijs-Roubaix 2020, samen met de toevoeging van 500 meter extra kasseien in zijn geheel. Tussen Homaing en Wandignies-Hamages ligt voortaan een kasseistrook die de naam van John Degenkolb draagt.

Degenkolb is dan ook een ex-winnaar van Parijs-Roubaix. In 2015 kwam hij op de piste als eerste over de meet nadat een groepje van zes renners spurtte om de overwinning. Zdenek Stybar en Greg Van Avermaet moesten het stellen met de dichtste ereplaatsen. Dat was overigens het topjaar voor Degenkolb wat het klassieke werk betreft, want een paar maanden eerder had hij Milaan-Sanremo gewonnen.