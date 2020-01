Porte duidt de te kloppen man aan: "Ik verwacht dat Mitchelton voor tijdsbonussen zal gaan"

Hoewel het nog steeds een secondenspel is, heeft Richie Porte toch al zijn visitekaartje afgegeven in de Tour Down Under. Bovendien komt zijn favoriet terrein er nog aan. Dat doet de vraag rijzen: is de winnaar van de Tour Down Under al gekend?

Porte heeft alvast een gouden zaak gedaan, maar wil dat ook niet overdrijven. "Historisch gezien was dit de koninginnenetappe, maar er zijn nog twee ritten voor Willunga eraan komt. De koers is nog niet gedaan. Daryl Impey is nog altijd de te kloppen man, denk ik." Diens strategie en die van zijn ploeg is overigens ook gekend. "Er zijn ook nog tijdsbonussen te rapen. Ik verwacht dat Mitchelton daar voor zal gaan. Ik had graag een beetje meer tijd gepakt op Daryl, maar je moet de overwinningen nemen zoals je ze kan. Ik voelde me goed en dat belooft voor de volgende paar dagen."

