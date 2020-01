Procontinentale ploeg bant hartslag-en wattagemeters: "Renners laten zich er te veel door beïnvloeden"

Iedereen die zich ietwat fanatiek bezig is met fietsen, houdt tegenwoordig de data van de wattagemeters goed in het oog. In het profwielrennen is dat al helemaal het geval. De procontinentale ploeg Vini Zabu wil daar nu komaf mee maken.

Luca Scinto reed tijdens zijn actieve wielercarrière nog drie jaar bij Mapei en werkte nadien voor ploegen als Neri Sottoli en Varnese Vini. Nu is de Italiaan teammanager bij Vini Zabu. Hij is één van diegenen die beslist heeft dat de ploeg in de toekomst niet langer met hartslag-en wattagemeters werkt. "De renners zijn geobsedeerd door wattages. Ze laten zich er te veel door beïnvloeden", stelt Scinto bij La Gazzetta dello Sport. Hij somt een aantal voorbeelden op. "Renners zeiden dat ze een slechte dag hadden omdat ze niet meer dan 300 watt konden trappen. Anderen zeiden dat ze moe waren omdat ze hun hartslag niet de hoogte in konden jagen." ENKEL GOED OP TRAINING Door deze hulpmiddelen weg te laten, rekent de ploeg meer op het instinct van zijn renners tijdens de wedstrijden. "Op training is het goed om een wattagemeter te gebruiken. Maar niet in koers. Ik wil dat mijn renners weer vrijer koersen."